Geyve yeniden yanıyor

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 4 gün önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştı. Bugün saat 13.00 sıralarında Geyve'nin başka bir noktasında ormanlık alanda yeni yangın çıktı. Ekipler söndürmek için seferber oldu.

Karaçam-Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Ayrıca, ilçede 20 Temmuz Pazar günü saat 17.15 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını, kontrol altına alındı. Bölgede 4. günde de soğutma çalışmaları sürüyor.

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