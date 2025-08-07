Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!

Adana’nın Pozantı ilçesinde düzenlenen “Açık Hava Sinema Gecesi”nde, Çanakkale 'Son Mektup' filmi izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Adana'nın kuzey ilçelerinde 8 gün boyunca ailece katılım sağlanabilecek açık hava sinema gösterimlerinin ilki Pozantı ilçesinde başladı. Gezen Sinema Tırında yayınlanan sinema gecesi "Çanakkale Son Mektup" filmi ile başladı. Tır, Pozantı Atatürk Kültür Merkezi önünde sinema severler ile buluştu. Farklı ilçelerinde 8 gün üst üste sürecek olan kültür sanat ekinliğinin, 13 Ağustos'ta Tufanbeyli ilçesinde son bulacağı belirtildi.

Gösterim öncesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan etkinlik alanında çocuklar için yüz boyama, ok atma, mini golf, yüz boyama, ebruli sanatı gibi çeşitli aktiviteler de yer aldı.

