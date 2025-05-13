Gezen Sinema Tırı Baskil’de: 550 çocuk eğlenceye doydu!

Kaynak: İHA
Gezen Sinema Tırı Baskil’de: 550 çocuk eğlenceye doydu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Gezen Sinema Tırı” projesi, Elazığ’ın Baskil ilçesinde 550 çocuğu sinemayla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sinemaya erişimi kısıtlı bölgelerdeki çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" projesi, Elazığ'ın ilçelerinde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

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Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, 12-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında Elazığ'ın 10 ilçesinde binlerce öğrenci sinema keyfi yaşayacak. Bu kapsamda Baskil ilçesinde ilk gösterimini gerçekleştiren Gezen Sinema Tırı, 550 öğrenciyi ağırlayarak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

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Sinema filminin gösterildiği etkinlikte, çocuklar şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi. Tır içinde kurulan mobil sinema salonunda gerçekleştirilen tüm seanslar ücretsiz olarak sunuluyor. Etkinlik boyunca çocuklar, hem eğlenceli hem de kültürel bir atmosferde sinema deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

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