Gezi 12 yaşında! Taksim’de toplanma çağrısı karşılık buldu...

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Gezi 12 yaşında! Taksim’de toplanma çağrısı karşılık buldu...

Yurttaşlar akşam saat 19.00’da Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yıldönümünü anmak ve basın açıklaması yapmak üzere Taksim Dayanışması’nın çağrısı ile bir araya geldi.

Taksim İstiklal Caddesi’ne giden tüm yolların polis barikatı ile kapatılması sebebiyle Taksim Mis Sokak’ta toplanıldı.

Saat 17.00 itibarıyla İstiklal Caddesi tamamen tahliye edildi.

SLOGANLAR ATILDI, BERKİN ELVAN'IN AİLESİ DE KATILDI

Taksim’de toplananlar, “Berkin Elvan 15’inde bir fidan”, “Ali İsmail ölümsüzdür” “Gezi’de düşene dövüşene bin selam” sloganları attı.

Açıklamaya Gezi’de hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Gamze Elvan da katıldı.

Taksim’de toplanan eylemciler “Gezi sürecinde 8 kardeşimizi yoldaşımızı Türkiye’nin değişik yerlerinde demokrasi kavgasına şehit verdik” diyerek Gezi’de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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