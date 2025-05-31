Gezi 12 yaşında! Taksim’de toplanma çağrısı karşılık buldu...

Taksim İstiklal Caddesi’ne giden tüm yolların polis barikatı ile kapatılması sebebiyle Taksim Mis Sokak’ta toplanıldı.
Saat 17.00 itibarıyla İstiklal Caddesi tamamen tahliye edildi.
SLOGANLAR ATILDI, BERKİN ELVAN'IN AİLESİ DE KATILDI
Taksim’de toplananlar, “Berkin Elvan 15’inde bir fidan”, “Ali İsmail ölümsüzdür” “Gezi’de düşene dövüşene bin selam” sloganları attı.
Açıklamaya Gezi’de hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Gamze Elvan da katıldı.
Taksim’de toplanan eylemciler “Gezi sürecinde 8 kardeşimizi yoldaşımızı Türkiye’nin değişik yerlerinde demokrasi kavgasına şehit verdik” diyerek Gezi’de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.