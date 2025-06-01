Gezi anmasında dağılanlara polis müdahalesi! En az 87 gözaltı

Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine Mis Sokak'ta toplanan siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar "Karanlık Gider, Gezi Kalır" pankartı açtı. Gezi eylemlerinde can verenler anıldı. Anma bitiminde dağılım başladığı anlarda polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltı sayısını 87 olarak açıkladı.

12 YILDÖNÜMÜ ANMASINDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nda iş makinelerinin ağaçları sökmeye başlaması üzerine başlayan ve Türkiye genelinde devam eden eylemlerin 12. yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak'ta bir anma düzenlendi. Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine buluşan siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar "Karanlık Gider, Gezi Kalır" pankartı açtı. "Her yer Taksim, her yer direniş", "Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük" sloganları atıldı.

BEYOĞLU SOKAKLARI VATANDAŞLARA KAPATILDI

Anma öncesinde İstaklal Caddesi'ne çıkan sokakların tamamına yakını kapatıldı. Taksim ve Şişhane metro istasyonlarında İstanbul Valiliği kararıyla ulaşım kısıtlamasına gidildi. Anmada ortak açıklamayı DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu okudu. Arslanoğlu, Taksim çevresinde uygulanan ve "sıkıyönetim"i, "olağanüstü hal"i anımsatan ablukaya dikkat çekti.

KALABALIK DAĞILIRKEN GÖZALTILAR BAŞLADI

Ortak açıklama sırasında Gezi eylemlerinde polisin gaz fişeği ile ölen Berkin Elvan başta olmak üzere Gezi'de ölenler anıldı. O sırada bazı katılımcılar "Katil devlet hesap verecek" şeklinde slogan attı. Polis de bu sloganın atılmaması yönünde anons yaptı. Bir süre sonra açıklama bitti ve dağılım başladı. Bu sırada harekete geçen polis Mis Sokak ve Tarlabaşı çevresinde anmaya katılan bazı grupları ablukaya aldı. Gözaltılar başladı. bölgeden 3 ayrı gözaltı otobüsünün uzaklaştığı görüldü.Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gözaltı sayısını 87 olarak açıkladı. ÇHD ayrıca, gözaltına alınanların akıbetini soruşturmak için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlara da bariyer engeli koyulduğunu duyurdu.