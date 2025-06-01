Gezi anmasında gözaltına alınan 82 kişi serbest bırakıldı

Gezi Parkı Eylemleri'nin 12'nci yıl dönümü nedeni ile İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yüzlerce kişi anma gerçekleştirdi. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen göstericilere polis müdahale ederken 94 kişi gözaltına alındı.
Çağdaş Hukukçular Derneği'nden (ÇHD) yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 94 kişiden 82'si, sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
12 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILACAK
ÇHD, gelişmeye ilişkin sosyal medyadan "İfadeler tamamlandı. Hakkında mevcutlu kararı verilen 12 kişinin öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne çıkarılacağı bilgisi verildi. Geri kalan herkes serbest bırakıldı" ifadelerine yer verdi.
Gezi anmasında dağılanlara polis müdahalesi! En az 87 gözaltı