Gezi İstanbul için kayıtlar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gençlere kenti tanıtmak için hayata geçirdiği Gezi İstanbul projesi yeni dönemine başlıyor. 18-29 yaş arası gençlerin başvurabildiği proje kapsamında, İstanbul’un tarihinden doğasına, müzelerinden endüstriyel mirasına uzanan farklı tematik geziler düzenlenecek. İlk gezi, 6 Ekim’de Adalar’da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’UN KADİM MİRASI GENÇLERLE BULUŞUYOR

İBB tarafından 2022’de “Adım Adım Tarihi Yarımada” adıyla başlatılan ve yoğun ilgi üzerine “Gezi İstanbul” ismiyle kentin geneline yayılan proje, bu yıl da farklı rotalar ve temalarla gençlerle buluşacak. Program; kültür tarihi, mimarlık tarihi, monografik semt, arkeolojik alan, müze ve doğa gezilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez “endüstriyel miras gezileri”ni de kapsayacak.Gençler bu kapsamda İstanbul’un üretim tarihine tanıklık eden Haliç Tersanesi, Feshane ve Gazhane gibi tarihi yapılarda kentin emek ve sanayi hafızasını keşfedecek.

HER TEMAYA ÖZEL ROTALAR

Gezi İstanbul’a katılan gençleri her kategorinin kendisine özel temaları ve her temanın kendine özel rotası karşılayacak. Bu yıl proje ile Atatürk’ün Beyoğlu anıları, şehrin koruyucuları; İstanbul'un tılsımları, tarihi olaylara tanıklık eden meydanlar, arterler; İstanbul’un kuruluş mitleri gibi temalar kültür tarihi gezileri kapsamında gerçekleştirilecek. Mimarlık tarihi kategorisi içinde ise Sinan yapıları; sultan külliyeleri, İstanbul’un tarihi suyolları, kemerleri ve bentleri, Kapalıçarsı; hanlar, hamamlar, kapanlar; yeraltındaki İstanbul; sarnıçlar, mahzenler, dehlizler; sahil saraylar, köşkler, kasırlar gibi birçok gezi teması yer alacak.

Laleli'den Kocamustafapaşa'ya paşaların İstanbul’u; erguvan mevsiminde Boğaz kıyıları; Küçükpazar, Süleymaniye, Zeyrek; Langa, Kumkapı, Kadırga; Üsküdar: Altın şehir; Kadıköy körler ülkesi ve Yedikule - Samatya ile Fener, Balat, Ayvansaray ve Adalar’ı da içeren 17 farklı gezi rotası monografik semt gezileri kategorisinde gezilecek.

Projeye katılan gençleri müze gezilerinde ise Arkeoloji Müzeleri, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Harbiye Askeri Müzesi bekliyor olacak. Projenin arkeolojik alan gezileri kategorisinde ise bu yıl Bukoleon Sarayı, Polyeuktos Kilisesi ve Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarında sürdürülen çalışmalar ve şimdiye kadar ulaşılan buluntular tanıtılacak. İstanbul koruları florası ve mantarların gizemli dünyasına yolculuk temalı geziler de doğa gezileri kategorisinde yapılacak.

Projeye bu yıl ilk kez dâhil edilen endüstriyel miras gezileri kategorisinde ise gençler, Karasurları, Beykoz ve Haliç hattındaki endüstri ve sanayi yapılarından hareketle İstanbul’da emek ve üretim tarihinin izlerini sürecekler.

ONLİNE BAŞVURULAR BAŞLADI

2026 yılı sonuna kadar her biri 30-40 kişilik kontenjanla, her hafta farklı bir rotaya yönelik olarak düzenlenecek gezilerin başvuru ve kayıtları da başladı. Gezilere 18-29 yaş aralığında, İstanbul’da ikamet eden ve Müze Kart sahibi olan gençler kayıt olabilecek. İstanbul Senin uygulaması üzerinden aylık periyodlarla ilan edilecek gezi programının katılım başvuruları, kontenjan dolduktan sonra sona erecek.

GEZİ İSTANBUL EKİM AYI PROGRAMI:

6 Ekim 2025 Pazartesi / Saat: 09.00-18.00

Monografik Semt Gezisi

PRENS ADALARI; HEYBELİADA

Rehber: Hüseyin Avni ÖZKAN

9 Ekim 2025 Perşembe / Saat: 11:00-16:00

Yapılar Nasıl Okunur

AYASOFYA & YEREBATAN SARNICI

Rehber: Lalehan UTKAN

14 Ekim 2025 Salı / Saat: 10:00-17:00

Mimarlık Tarihi Gezisi

SURLAR BOYU İSTANBUL / EDİRNEKAPI’DAN BALIKLI AYAZMA’YA

Rehber: Doç. Dr. Ferudun ÖZGÜMÜŞ

17 Ekim 2025 Cuma / Saat: 09:00-18:00

Monografik Semt Gezisi

PRENS ADALARI; KINALIADA & BURGAZADA

Rehber: Hüseyin Avni ÖZKAN

21 Ekim 2025 Salı / Saat: 10:00-16:00

Monografik Semt Gezisi

SAKLI MİRAS; YEŞİLKÖY

Rehber: Turgay TUNA

30 Ekim 2025 Perşembe / Saat: 10:00-16:00

Monografik Semt Gezisi

ALTIN ŞEHİR; ÜSKÜDAR

Rehber: Samet ALTINTAŞ