Gezi Parkı'na kurulan çadırlar kaldırıldı

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından korku dolu anlar yaşanan İstanbul'da otellerinden ve evlerinden çıkanlar birçok vatandaş Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’n akın etti.

Depreme Taksim'de yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Otellerde kalanlar da dışarıya çıkarak sarsıntının geçmesini bekledi. İlk şoku atlatanlar ise yakınlarını telefon açarak sevdiklerinden bilgi almaya çalıştı.

Taksim Meydanı’nda toplanma alanlarından biri de Gezi Parkı’ydı. Etrafta oturanlar hayvan dostlarını alarak parka geldi. Burada oturarak sakinleşmeye çalıştılar. Polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerine girmek istemeyenler Gezi Parkı’na çadır kurmaya başladı.

GEZİ PARKI'NDAKİ ÇADIRLAR KALDIRILDI

Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların Gezi Parkı'nda kurdukları çadırların polis zoruyla kaldırılmaya çalışıldığı görüldü. Toplanma alanı olduğu halde vatandaşların kurdukları çadırların kaldırılması tepkiyle karşılandı.

"O ZAMAN HERKES ÇADIR KURUP EĞLENCE ALANINA ÇEVİRSİN"

Sendika.org'un haberine göre, halk depremin ardından parklara ve sokaklara akın etti. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı’nda çadırlarını kuranlar da oldu. İlerleyen saatlerde polis Gezi Parkı’ndaki çadırları zorla kaldırmaya çalıştı.

Polis, Gezi Parkı'ndaki çadırları kaldırmak istemeyenlere “O zaman herkes toplanma alanlarına çadır kurup eğlence yerlerine çevirsin” yanıtını verdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" denildi.