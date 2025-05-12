Geziden dönüş yolunda zehirlenen 14 öğrenci tedavi altına alındı

Kaynak: İHA
Geziden dönüş yolunda zehirlenen 14 öğrenci tedavi altına alındı

Kayseri'den gezi için gittikleri Şanlıurfa'da yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtisi gösteren 14 lise öğrencisi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı.

Kayseri'den Şanlıurfa'ya düzenlenen kültürel geziye katılan lise öğrencileri, dönüş yolculuğu sırasında Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında rahatsızlandı. Araçtaki 14 öğrencinin de aynı anda rahatsızlanması ve bulantı-kusma gibi sorunlar yaşaması sonrası güzergah hastaneye çevrildi.

YEMEK NEDENİYLE ZEHİRLENME

Nizip devlet hastanesi acil servisine getirilen öğrencilerde yedikleri yemek nedeniyle zehirlenme belirtileri tespit edildi.

Hastaneye getirilen 14 öğrenci tedavi altına alınırken genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin durumu Kayseri'deki ailelerine de bildirilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı öğrenildi.

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