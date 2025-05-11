Gezmiş’in yolu mu? Milletin yolu mu?

CHP, Kılıçdaroğu ile başlayan merkeze yürüme ve toplumsal değerlerle barışma süreci sonucu, yerel seçimlerde birinci parti olarak çıktı.

Bu yöndeki - samimiyetine- toplumu ikna ettiği takdirde oylarını daha da artırması mümkün.

Sadece sol/ sosyalist oyların CHP’yi iktidara taşımaya yetmeyeceği ortada.

CHP iktidar istiyorsa bu çabasını sürdürmeli - ortalama bir Türk vatandaşını- rahatsız edecek politikalardan kaçınmalıdır.

Vatandaş yumruk sıkan, agresif, milli ve manevi değerlerimizle kavgalı bir politika istemiyor. Öyle olsaydı en çok bağıran Bahçeli iktidar olurdu. İnsanlar yumruk sıkan parmak sallayan, avazı çıktığı kadar bağıran siyasetçilerden korkuyor. Böyle siyasetçilerin iktidara gelmesi halinde toplumsal barışın iyice zedeleneceğini düşünüyor.

Şartlar, CHP ve muhalefet partilerinin önüne büyük bir imkan çıkarmıştır. Ülke çok kötü yönetiliyor, dışarıda yolsuzluk cumhuriyeti diye anılıyoruz. Vatandaşın ekonomik durumu her gün biraz daha kötüleşiyor. Bütün değerlerin içi AKP tarafından boşaltıldı. Dindar görünene de milliyetçilik ticareti yapana da güven kalmadı. Akıllı, ölçülü, milli değerlere saygılı bir siyasetin başarısız olma ihtimali yoktur.

CHP bu yönde çabalamasına rağmen bazı eski hastalıklarından hala kurtulmuş değil. Hafta içinde Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam yıldönümlerini andı. Gezmiş THKO’yu kuran, iki polisimizi ağır yaralayan bir askerimizin ölümüne sebep olan bir isim.Yani bugün PKK’nın yaptıklarını daha küçük çapta geçmişte THKO yapmıştır. Bu özelliği nedeniyle toplumun kahir ekseriyeti tarafından olumsuz bir figür olarak görülmektedir. Kimsenin ölüsüne saygısızlık yapacak değiliz, ama artık gençlerimize şiddeti siyaset edinenler örnek gösterilmemelidir. Gezmiş, halkın en az yüzde 70’i için müspet bir şey ifade etmiyor. CHP tabanında da sadece küçük bir Marksist grubun idolü. Onların da bir oyu, CHP’ye bir getirisi yok. Tam aksine götürüsü var. CHP’yi halktan koparmak isteyenler onları örnek gösteriyor. CHP liderliği, eğer iktidar istiyor, klasik tabanı dışındaki kitlelere açılmak istiyorsa - bu kitleler nezdinde- acaba sorusuna neden olacak tavırlardan kaçınmalıdır. Gezmiş’i hep milletten kopuk olan, CHP’yi de marjinal ideolojilerine alet etmeye çalışan bu marksist azınlık anabilir. Ama CHP liderliğinin bu bir avuç düşünce ve ideoloji olarak fosilleşmiş güruhun peşine takılması yanlıştır. Özel şunu bilmelidir; hem öyle hem böyle olmaz, CHP yüzünü millete dönmeli aşırıların fren olmasına izin vermemelidir. Aksi takdirde bu umutlar da tükenir, hep birlikte kaybederiz.Çünkü Milletin yolu ile Gezmiş ve arkadaşlarının yolu bir değildir. Bizden söylemesi…