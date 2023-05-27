'Ghezzal kendine yeni takım bulmak zorunda' Cezayir basınından çarpıcı iddia

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamadı.

Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi.

Cezayir basınından Fennec Football'un haberine göre, Beşiktaş'ta ilk yılını oldukça verimli geçiren Ghezzal, bu sezon ise sakatlıklarla boğuştu ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Bu yaşanan olayların dışında oyuncunun yüksek maaşının da Beşiktaş yönetimini zorladığı ve Ghezzal'ın satışına sıcak bakıldığı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.