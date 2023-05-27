'Ghezzal kendine yeni takım bulmak zorunda' Cezayir basınından çarpıcı iddia

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

'Ghezzal kendine yeni takım bulmak zorunda' Cezayir basınından çarpıcı iddia

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamadı.

Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi.

Cezayir basınından Fennec Football'un haberine göre, Beşiktaş'ta ilk yılını oldukça verimli geçiren Ghezzal, bu sezon ise sakatlıklarla boğuştu ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Bu yaşanan olayların dışında oyuncunun yüksek maaşının da Beşiktaş yönetimini zorladığı ve Ghezzal'ın satışına sıcak bakıldığı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Öne Çıkanlar
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Son Haberler
Taksici ile kurye birbirine girdi Güncel
Taksici ile kurye birbirine girdi
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim” Magazin
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi Güncel
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması Güncel
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler Sağlık
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba” Güncel
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba”
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi Güncel
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi