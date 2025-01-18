Ghezzal penaltı kaçırdı, Başakşehir galip geldi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.



Turuncu lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo ve 90+11. dakikada Ömer Ali Şahiner attı. Rizespor'un Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 80. dakikada takımı adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Başakşehir, Süper Lig'de puanını 29'a çıkartarak 7. sırada yer aldı. 24 puanda kalan konuk takım ise 9. basamakta bulunuyor.