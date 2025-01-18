Ghezzal penaltı kaçırdı, Başakşehir galip geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Ghezzal penaltı kaçırdı, Başakşehir galip geldi

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı kazanan taraf oldu. Çaykur Rizespor’da Ghezzal’ın kaçırdığı penaltı maça damga vurdu.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Turuncu lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo ve 90+11. dakikada Ömer Ali Şahiner attı. Rizespor'un Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 80. dakikada takımı adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Başakşehir, Süper Lig'de puanını 29'a çıkartarak 7. sırada yer aldı. 24 puanda kalan konuk takım ise 9. basamakta bulunuyor.

Son Haberler
Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı
Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı
Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı sonra tarlaya uçtu
Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı sonra tarlaya uçtu
Kayseri'de zehir operasyonu
Kayseri'de zehir operasyonu
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
Kabus komşuda da görüldü! Yetkililer hareket geçti
Kabus komşuda da görüldü! Yetkililer hareket geçti