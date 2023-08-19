Ghezzal trafik kazası geçiren oğlunun son durumunu açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Oğlunun ve kayınvalidesinin Fransa’da geçirdiği trafik kazasının ardından Türkiye’yi terk ederek oğlunun yanına giden Ghezzal sosyal medya hesabından oğlunun durumuna dair açıklamalarda bulundu

"AMELİYATI ÇOK ŞÜKÜR İYİ GEÇTİ"

Cezayirli yıldız yaptığı açıklamada, "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARI GHEZZAL'A DESTEK ÇIKMIŞTI

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Neftçi Bakü ile karşılaşan Beşiktaş'ta Aboubakar'ın attığı golün ardından takım arkadaları üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini göstermişlerdi.