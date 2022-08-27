Beşiktaş'ta Ismael'in Sivas maçının 11'inde ilginç karar

Beşiktaş'ta, Demir Grup Sivasspor maçının 11'i netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda, yeni transfer Dele Alli’nin kadroda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Demir Grup Sivasspor maçının 11'ini belirlemeye çalışıyor.
Fransız çalıştırıcı, kalede, savunmada ve orta alanda değişiklik yapmayı düşünmüyor.
Siyah beyazlılarda, kalede Ersin olacak.
Savunma hattında ise Rosier, Necip, Saiss ve Masuaku görev alacak.
Valerien Ismael; orta alanda Berkay, Salih ve Gedson 3’lüsü ile maça başlamayı planlıyor.
Yeni transfer Dele Alli’nin de kadroda olması bekleniyor.
Maçın durumuna göre İngiliz futbolcu süre alabilir.
Beşiktaş’a Ghezzal’dan da iyi haber geldi.
Ağrıları azalan Cezayirli oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında formasına kavuşabilir.
Ghezzal forma giymezse sağ kanatta Muleka, solda ise Nkoudou şans bulacak.
Beşiktaş’ta ileri uçta ise Wout Weghorst yer alacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.