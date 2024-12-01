Giannis Antetokounmpo alev aldı: Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı 124-114 yendi

Kaynak: AA
Giannis Antetokounmpo alev aldı: Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı 124-114 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 42 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamladığı Washington Wizards maçını 124-114 kazandı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 6. sırasındaki Bucks, konferans sonuncusu Wizards'ı yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Ev sahibi Bucks'ta 42 sayı, 12 ribaunt, 11 asist üreten Giannis Antetokounmpo, kariyerinin ilk 40 sayılık "triple-double"ına imza attı. Damian Lillard da 25 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Peş peşe 14. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Jordan Poole 31 sayı, 7 asist, Malcolm Brogdon ise 29 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

WARRİORS ÜST ÜSTE 4. MAÇINI KAYBETTİ

Batı Konferansı'ndaki mücadelede Phoenix Suns, sezona hızlı başlangıç yapan Golden State Warriors'ı sahasında 113-105 yendi.

Suns'ı galibiyete 27 sayı, 9 asist üreten Devin Booker, 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant ve 19 sayı, 9 asistle oynayan Tyus Jones taşıdı.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 23 sayı, 7 ribauntluk katkısı, takımının art arda 4. maçını kaybetmesini önleyemedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 104-107

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 96-111

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 124-114

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 113-105

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 94-106

gettyimages-2187640146.webp

Son Haberler
Yeni nesil ADC’ler onkolojide altın çağ başlatıyor
Yeni nesil ADC’ler onkolojide altın çağ başlatıyor
Fenerbahçe’nin hedefinde 3 yıldız var. İşte transferde son durum
Fenerbahçe’nin hedefinde 3 yıldız var. İşte transferde son durum
FDA yeni kalp tedavisine onay verdi
Kalp hastalarına müjde
Hasan Arat yönetiminde Beşiktaş’ın harcadığı para ortaya çıktı
Hasan Arat yönetiminde Beşiktaş’ın harcadığı para ortaya çıktı
Wanda Nara pavyona düşüyor!
Wanda Nara pavyona düşüyor!