Giannis Antetokounmpo Türk bayrağına küfür etti

Yunanistan milli takımının yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo skandal bir paylaşımda bulundu. Canlı yayın açan Antetokounmpo Türk bayrağına küfür etti.

Yunan sporcunun bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde Antetokounmpo Alperen Şengün’ün “o harika bir pasör değil” açıklaması üzerine şunları söylemişti “Ben çok konuşmayı sevmeyen bir adamım. Biliyorsunuz, oyunumun konuşmasına izin veririm. NBA’de 13. sezonuma giriyorum. Her şeyi kazandım. Her şeyi. Ve milli takım madalyası, henüz kazanmadığım tek şeydi. Onu da kazandım.

Koçlara, oyunculara ya da benim hakkımda kötü konuşan insanlara cevap veren biri değilim. Bu gerçekten önemli değil çünkü günün sonunda kimsenin ne dediğini hatırlamayacaksınız. Hatırlayacağınız şey benim nasıl karşılık verdiğim olacak. Bu yüzden her şeyi içimde tutarım.

Gidip Youtube’daki videolarımı izleyin, daha sonra bana iyi bir pasör olup olmadığımı sorabilirsiniz.”