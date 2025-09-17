Giannis’ten Türkiye’ye, Alperen’den Yunanistan’a eş zamanlı özür!

Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, canlı yayın sırasında Türk bayrağına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tepki toplamıştı.

ANTETOKOUNMPO: "AMACIM KİMSEYİ KIRMAK DEĞİLDİ"

Antetokounmpo, bugün yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Canlı yayınım sırasında, saygısızca yorumlar yapan birine karşılık verirken uygunsuz bir ifade kullandım. Amacım asla kimseyi kırmak değildi ve çok üzgünüm. Türkiye ve tüm dünya üzerindeki insanlara karşı sadece sevgi ve saygı besliyorum.”

ALPEREN ŞENGÜN: “PAYLAŞIM BİR İLETİŞİM HATTTASIYDI”

Giannis’in mesajının hemen ardından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de Instagram hesabından açıklama yaptı:

“Yunanistan maçı sonrası yaptığım paylaşım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygı duyuyorum. Asla kimseyi kırmak gibi bir niyetim olmadı.”

İKİ YILDIZDAN ORTAK DOSTLUK MESAJI

İki yıldız oyuncu ayrıca sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımda bulunarak, "Ülkemizin aşkı için oynuyoruz. Oyun aşkı için oynuyoruz.Saygıyla oynuyoruz. Sporun bizi bölmek için değil birleştirmek için olduğunu her zaman hatırlarız." ifadeleriyle dostluk mesajı verdi.