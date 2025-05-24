Gibi izleyicilerini üzen haber

Candaş Tolga Işık, komedyen Giray Altınok ile yaptığı programda, Gibi dizisi oyuncuları ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı ve dizinin bu sezon itibarıyla final yapacağını açıkladı.



İlk bölümü 2021 yılında seyirciyle buluşan dizi, son olarak 6. sezonun 11. bölümünü yayınladı. Final sezonunun kaç bölümden oluşacağı ise henüz netlik kazanmadı.