Gibi'nin yeni bölüm yayın tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gibi'nin yeni bölüm yayın tarihi belli oldu

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 6. sezonunun ilk bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı.

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 6. sezonunun ilk bölümüne ilişkin tanıtım fragmanı yayınlandı.

Gibi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, diziden ilk görüntüler paylaşıldı.

Dizinin 6. sezonunun ilk bölümünün ise 14 Mart Cuma günü Exxen'de yayınlanacağı duyuldu.

Paylaşımda şunlara yer verildi:

"Kendini bulmuş insanların kendini arayan insanları bulamaması sonucunda ortaya çıkan duygusal kopukluklara mümkün mertebe karışmamayı seçen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un gerek dijital çağın şartları gerekse bireysel tedbirsizlikleri sonucunda..."

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Gibi'nin yeni bölüm yayın tarihi belli oldu
Gibi'nin yeni bölüm yayın tarihi belli oldu
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