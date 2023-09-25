Gıda Dedektifi gözaltına alındı

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hesaptan yapılan açıklamada Musa Özsoy'un "Bir firmanın açtığı 'hukuk' davası üzerine" gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gıda Dedektifi hesabından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bir firmanın açtığı "hukuk" davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır.

Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz.

#gıdadedektifi"