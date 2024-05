Gıda dedektifine ‘ifşa’ rüşveti

Dünyanın en önemli araştırmacıların biri olan İngiliz yazar ve biyolog Dr. Chris van Tulleken, ünlü gıda firmasının kendisine 20 bin pound (Yaklaşık 822 bin TL) rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında McDonald’s firmasının üst düzey bir yöneticisinden e-mail aldığını söyleyen gıda dedektifi, yetkilinin kendisini tanışmak için Chicago’ya davet ettiğini söyledi. Şirketin ‘kendilerine güvenilir, gerçekçi bir marka elçisi’ aradıklarını belirttiğini söyleyen doktor, “Bana resmen ücretiniz nedir?” diye sordular.” dedi.

Ardından çok ünlü başka bir gıda firmasının ‘ürünlerini daha az zararlı göstermesi için kendisine 20 bin pound teklif ettiğini açıkladı.

New York Times, Financial Times ve The Economist tarafından yılın kitapları arasında gösterilen son kitabı ‘Ultra İşlenmiş İnsanlar’da olay yaratan bilgiler paylaşan doktor, işlenmiş gıdalarla yaptığı deneyle adından söz ettirmişti.

Özellikle İngiltere’de ‘Gıda Dedektifi’ tanınan Chris van Tulleken, 4 hafta boyunca pek çok işlenmiş gıdayla beslenmiş ve deney sonunda neredeyse tüm sağlığını kaybetme aşamasına gelmişti.

Doktor Van Tulleken, işlenmiş gıdalarla ilgili şu yorumu yapmıştı: Bir fabrikada hazırlanmışsa, plastiğe sarılmışsa ve tipik olarak evinizin mutfağında bulamayacağınız bir bileşen içeriyorsa (dengeleyiciler, nemlendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar) o zaman bu ultra işlenmiş gıdadır.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELER?

Hazır gıdaların hepsi aşırı işlenmiş gıdadır. Dondurulmuş yiyecekler, hazır yemekler bu kategoriye girer. Sandviç, ekmek, çikolata, şeker tahıl ve düşük kalorili atıştırmalıklar gibi yiyecekler de ultra işlenmiş gıdalar arasındadır.