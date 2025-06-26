Gıda denetimlerinde ceza yağdı! Tam 336 bin TL

Kaynak: İHA
Gıda denetimlerinde ceza yağdı! Tam 336 bin TL

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin haftalık gıda denetimleri sonucunda 3 idari yaptırım uygulanırken, 336 bin 902 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin haftalık olarak gerçekleştirdiği "Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı" denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 19-25 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 211 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 17 numune alımı, 44 ithalat ve 188 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 idari yaptırım ve 336 bin 902 TL para cezası uygulanırken, 1 imha kararı ve 1 toplatma kararı alındı. Ayrıca, 1 kamuoyu duyurusu yapıldığı belirtildi.

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