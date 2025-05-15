Gıda denetimlerine milyonlarca ceza yağdı!

Eskişehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili verileri paylaştı.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı haftalık denetim raporunda yer alan bilgilere göre; 348 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 36 ithalat işlemleri, 18 numune alımı ile 221 ihracat işlemleri gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 4 idari yaptırım ve 2 milyon 381 bin 979 TL para cezası uygulanırken, 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.