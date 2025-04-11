Gıda devi iflas etti! Tüm varlıklarını satıp piyasadan çekildi

ABD’de dondurma markaları birer birer iflas ediyor. Son olarak 100 yıla yakın geçmişi olan Oberweis Ice Cream and Dairy Store’de piyasadan çekildi.

Şirket, 12 Nisan 2024’te iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Haziran ayında ise varlıkları Hoffmann Family of Companies tarafından satın alındı. Bu gelişmeyle birlikte, Oberweis tüm ürünlerini piyasadan çekti.

EKONOMİK BASKIYA DAYANAMADI

Oberweis, Illinois merkezli bir dondurma ve süt ürünleri zinciriydi. 43 şubesiyle dört Orta Batı eyaletinde faaliyet gösteren şirket, klasik hizmet anlayışı, cam şişelerde süt satışı ve evlere teslimat hizmetiyle biliniyordu. Ancak bu köklü marka da ekonomik baskıya ve azalan talebe daha fazla dayanamadı.

Benzer bir son, Friendly’s Restaurants adlı başka bir ünlü zinciri daha önce vurmuştu. 1935’te kurulan Friendly’s, dondurması ve aile menüleriyle tanınıyordu. Ancak pandemi sonrası toparlanamayan şirket, 2020’de iflas başvurusu yapmış ve 2021’de Amici Partners Group LLC’ye satılmıştı.

ŞİRKET VARLIKLARI 650 BİN DOLARA SATILDI

Sadece perakende zincirleri değil, üretici firmalar da bu krizden nasibini alıyor. Daha az bilinen ancak birçok büyük markaya üretim yapan Totally Cool Inc., Haziran 2024’te Listeria monocytogenes riski nedeniyle tüm üretimini durdurdu ve ürünlerini geri çekti. Ağustos ayında şirket iflas etti. Baltimore Business Journal’a göre, şirketin varlıkları yalnızca 650 bin dolara satıldı.

Totally Cool’un üretim yaptığı markalar arasında Hershey’s Ice Cream, Friendly’s, Jeni’s ve ChipWich gibi tanınmış isimler bulunuyordu. Bu durum, zincirleme bir etkiyle sektörde büyük bir boşluk yarattı.