Gıda devi iflasın eşiğinde! Karar verildi...

Türkiye'nin şekerleme ve oyuncaklı şeker üretiminde yer alan markalardan biri olan Global Gıda, bağlı bulunduğu grup şirketleriyle birlikte konkordato başvurusu yaptı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davada, Global Gıda, Altınyaldız Makine, Micromax Plastik ile şirket ortakları Mustafa Çiçek ve Sıracettin Çiçek'e 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi.

Konkordato süresince tüm malvarlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasına hükmedilirken mahkeme tarafından daha önce atanan komiser heyetinin görevine devam edilmesine karar verildi.