Gıda devi Türkiye pazarına giremeden iflasla boğuşuyor. Marjinal garsonlarıyla ün saldı

42 yıllık geçmişe sahip ünlü Amerikan restoran zinciri Hooters, mali zorluklarla boğuşuyor. Türkiye pazarına girmeye hazırlanırken iflas süreciyle karşı karşıya kalan marka, borçlarını yeniden yapılandırmak için çözüm arayışında.

ABD merkezli ünlü restoran zinciri Hooters, mali darboğaz nedeniyle iflas sürecine girmeye hazırlanıyor. 42 yıl önce Florida’da kurulan ve özellikle Buffalo tavuk kanatları ile dikkat çeken zincir, borç yükünü hafifletmek için hukuki destek arıyor.

Şirket, iflas başvurusu sürecinde Ropes & Gray hukuk firmasıyla çalışırken, kontrolün eski yöneticilere ve ana şirkete geri dönmesi için görüşmeler yürütülüyor. Hooters’ın en büyük franchise sahibi olan HMC Hospitality Group’un, alacaklılarla iş birliği yaparak markayı yeniden yapılandırmayı planladığı bildiriliyor.

TÜRKİYE PLANLARI TEHLİKEDE

Hooters Başkan Yardımcısı Kat Cole, kısa süre önce Türkiye pazarına gireceklerini duyurmuştu. İlk şubenin Ataköy Galleria AVM’de açılması planlanırken, Türkiye için 2-3 yıllık genişleme stratejisi hazırlandı. Cole, İstanbul’un enerjisini ve genç nüfusun dinamizmini vurgulayarak, Türkiye’nin yatırım açısından cazip bir nokta olduğunu belirtmişti.

Ancak iflas süreci, Türkiye’deki planları riske atabilir. Hooters, 2021’de 300 milyon dolarlık varlığa dayalı tahvil satarak finansal rahatlama aramıştı. Şimdi ise tahvil sahipleri, iflas sürecine dahil edilecek menkul kıymetleri için White & Case’den hukuki danışmanlık alıyor.

Pandemi sonrası restoran sektöründe yaşanan müşteri kaybı ve yaya trafiğindeki azalma, Hooters gibi zincirleri olumsuz etkiledi. Türkiye’deki genişleme planları, küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sekteye uğrayabilir. Yine de markanın, güçlü hayran kitlesiyle yeni pazarlarda toparlanma şansı bulunuyor.

Hooters’ın Türkiye pazarına girip giremeyeceği, şirketin iflas sürecinin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak netleşecek.