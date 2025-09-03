Gıda devinin hisselerinde büyük düşük: CEO krizi fena vurdu

İsviçre merkezli dev gıda şirketi Nestlé, CEO Laurent Freixe'yi, bir astıyla kurallara aykırı romantik bir ilişki içinde olduğu gerekçesiyle görevden aldı. Şirketin açıklamasına göre, bu ilişki Nestlé'nin İş Etiği Kuralları'nı ihlal etti. Freixe, herhangi bir çıkış paketi almadan şirketten ayrıldı.

Konuyla ilgili bir soruşturma, Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pablo Isla tarafından dış hukuk danışmanlarının desteğiyle yürütüldü. Bulcke yaptığı açıklamada, "Bu gerekli bir karardı. Değerlerimiz ve yönetişim anlayışımız şirketimizin güçlü temelleridir" ifadelerini kullandı.

DENEYİMLİ İSİM NAVRATİL YENİ CEO OLDU

Boşalan koltuğa, şirkette 20 yılı aşkın süredir çeşitli kıdemli pozisyonlarda görev alan Philipp Navratil getirildi. Navratil, Nestlé'ye 2001 yılında iç denetçi olarak katılmış, en son olarak bu yılın başında yönetim kuruluna girmişti. Yeni CEO, şirketin zorlu bir döneminde liderlik edecek.

HİSSE PERFORMANSI VE PİYASA KOŞULLARI

Bu gelişmelerin ardından Nestlé'nin ABD'de işlem gören borsa yatırım fonu (ETF) NSRGY, %0,4 değer kaybetti. Hisse senedi, yıl başından bu yana %17'lik bir getiriye sahip olsa da, son 12 aydaki performansı %12'nin üzerinde bir düşüş gösteriyor.

Bu düşüş, küresel enflasyon, tarifeler ve olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle uluslararası şirketler için zorlu geçen bir döneme denk geliyor. Hisse senedinin işlem hacmi de ortalamanın altında gerçekleşti.

WALL STREET ANALİSTLERİNDEN UYARI

Wall Street analistleri, Nestlé hissesi için geçerli notun "Tut" (Hold) olduğu görüşünde. Son üç ayda hisseyle ilgili tek bir analist görüşü bulunuyor ve bu analist, hisse senedi için 104,70 dolar hedef fiyat belirlemiş durumda. Bu fiyat, mevcut seviyelere göre yaklaşık %11'lik bir potansiyel artışa işaret ediyor.