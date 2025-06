Gıda enflasyonu Belçika’da yüzde 5’e dayandı

Belçika merkezli tüketici hakları kuruluşu Testachats ile Belçika gazetesi Le Soir’ın birlikte yürüttüğü gıda fiyatları analizi, Mayıs 2025’te gıda enflasyonunun yeniden tırmandığını ortaya koydu. Ülke genelindeki büyük market zincirlerinde binlerce ürünün fiyatını aylık olarak takip eden Testachats’a göre, yıllık gıda enflasyonu yüzde 4,97 seviyesine ulaştı. Bu oran, 2025 yılı içinde ikinci kez yüzde 4’ü aşmış oldu.

Yükselişin başını meyve ve et çekiyor. Son 12 ayda meyve fiyatları yüzde 10 arttı. Aynı dönemde et fiyatlarında da yüzde 10’luk artış yaşandı. Özellikle dana eti yüzde 17’lik artışla dikkat çekerken, entrecôte isimli et çeşidi fiyat artışı sıralamasında ilk 10’a yüzde 23 ile girdi. Hazırlanmamış Amerikan usulü kıyma ise yüzde 24’lük artışla ilk sırada yer aldı. Çikolata çeşitleri ve çikolatalı bisküviler de zam şampiyonları arasında öne çıkıyor.

İçecekler yüzde 8, baharatlar ise yüzde 7 zamlandı. Tüketiciler temel gıda ürünlerine erişimde her geçen gün daha fazla zorlanırken, bazı kalemlerde ise sınırlı da olsa fiyat düşüşleri görüldü.

Testachats tarafından yayımlanan verilere göre, fiyatı en fazla düşen ürünler arasında iceberg marul yüzde 11, karnabahar yüzde 10, balık köfteleri yüzde 5 ve diş macunu yer aldı. Temizlik ürünlerinde yüzde 0,4’lük sınırlı bir artış olurken, kişisel bakım ürünleri yüzde 0,4 oranında ucuzladı.

Sektördeki bu çelişkili tabloya dikkat çeken Testachats Sözcüsü Julie Frère, “Tedarik zincirindeki tüm taraflar kâr marjlarının azaldığını söylüyor, ancak fiyatlar artmaya devam ediyor. Zincirin tamamında şeffaflık sağlanmalı ve bu sorun ciddi biçimde ele alınmalı” açıklamasında bulundu.

Tarım ve perakende sektörleri son dönemde maliyet baskısı altında olduklarını vurgularken, artan fiyatların yükü doğrudan tüketiciye yansıyor. Uzmanlar, bu durumun alım gücünü ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekiyor.