Gıda fiyatları enflasyonu yukarı çekti: Danimarka'da ekonomi alarm veriyor

Danimarka İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, ülkede yıllık enflasyon Mayıs 2025’te yüzde 1,6’ya çıktı. Bu oran, şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Enflasyondaki bu artışın başlıca nedeni ise gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki yüzde 5,2’lik yükseliş olarak belirlendi. Nisan ayında bu kalemdeki artış yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Çekirdek enflasyon oranı ise hafif bir düşüş göstererek yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya geriledi. Bu veri, enerji ve işlenmemiş gıda ürünlerini kapsamıyor. Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,1 oranında bir artış meydana geldi. Bu oran, nisan ayıyla aynı seviyede kaldı.

Yetkililer, enflasyonun genel olarak kontrol altında olduğunu vurgulasa da gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın tüketici harcamaları üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Ekonomistler, önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının daha sınırlı kalabileceğini öngörüyor.