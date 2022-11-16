Türkiye'de 1 milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor

Ekonomik kriz, milyonlarca çocuğu açlığa mahkum etti. Türkiye’de 1 milyondan fazla çocuğun okula aç gittiği tahmin edilirken gıda maddelerine gelen fahiş zamlar karşısında alım gücü giderek eriyen aileler, çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi.



BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un, beslenme çantasına koyulan gıda maddelerinin fiyatlarında yaşanan değişime yönelik çalışması da dramatik tabloyu bir kez daha gözler önüne serildi.



Çalışmaya göre Kasım 2021-Kasım 2022 döneminde zeytinin kilosu 52 TL’den 89 TL’ye, peynirin ise 81 TL’den 205 TL’ye çıktı. 200 ml'lik süt ise 2,25 TL’den 6,95 TL’ye fırladı. Aynı dönemde, okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyatına da fahiş artış kaydedildi. Kantinde ortalama gözleme fiyatı 12 liradan 20 liraya, yarım ekmek tost ise 9 liradan 15 liraya çıktı. 500 ml'lik su ise yüzde 100’lük artışla ile 3 TL’ye ulaştı.



SOFRALARINA ÇÖKTÜLER

Ekonomik krizin çilesinin aileleriyle birlikte çocukların da çektiğini söyleyen CHP’li Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:



“Bu ülkede beslenme çantası hazırlamak bile lüks oldu. Dar gelirli aileler, ilkokul çağındaki çocuklarını beslenme çantasına çeyrek ekmek arasına üç tane zeytin koyarak okula gönderiyor. Asgari ücretlinin sofrasına çöken iktidar, çocukların beslenme çantasının da yarısını çaldı. Aileler okulların hazırladığı günlük beslenme programına uyamıyor. Beslenme çantaları yetersiz, harçlıksız okula giden çocuklar açlıktan kırılıyor. Merkezi yönetim bütçesinden faize 565,6 milyar TL ayıran iktidar, çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği çok görüyor. Okula giden bir çocuğun beslenme çantasını açsalar sefaleti, yoksulluğu görecekler.”