Gıda fiyatlarında endişelendiren yükseliş

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, Haziran ayında yüzde 0,5 artarak 128 puana çıktı. Bu seviye, Nisan 2023’teki zirveye oldukça yakın. Bitkisel yağ fiyatları yüzde 2,3 oranında artarken, özellikle palm, kolza ve soya yağındaki yükseliş belirleyici oldu. Et fiyatları ise tüm kategorilerde yükselerek yüzde 2,1’lik artışla rekor seviyeye ulaştı; sadece kanatlı et fiyatları sabit kaldı. Süt ürünlerinde de yüzde 0,5’lik artış yaşandı.

En dikkat çekici yükseliş yüzde 2,8 ile tereyağında görüldü. Bu artış, Okyanusya ve Avrupa Birliği’ndeki arz daralması ve Asya’dan gelen talep ile bağlantılı. Buna karşın tahıl fiyatları yüzde 1,5, şeker fiyatları ise yüzde 5,2 gerileyerek Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi.