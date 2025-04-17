Gıda fiyatlarındaki artış alım gücünü etkiliyor

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Alışverişe çıkan vatandaşların artan gıda fiyatlarından şikayeti devam ediyor. Önceden alım gücünün çok daha fazla olduğunu ifade eden Tahir Göktürk, "'Denetimlerin doğru yapılıp yapılmadığı konusunda büyük kuşkularım var. Zaten kasabın önünden geçmek cesaret işi. Balık da aynı şekilde. Bundan 15-20 yıl öncesine kadar haftada birkaç kez balık alırdık. Şu an ayda 1-2 defa ancak alabiliyoruz'" dedi.

Uzmanlara göre yaz aylarında bollaşıp ucuzlaması beklenen sebze-meyvede yaşanan sert üretim düşüşü, fiyat artışlarının sürmesine ve gıda enflasyonunun artmaya devam etmesine neden olacak. Vatandaşlar ise artan gıda enflasyonundan oldukça etkilendiklerini ANKA Haber Ajansı ile paylaştı. Tahir Göktürk, artan fiyatlara ilişkin şunları söyledi:

''Fiyatlar, özellikle asgari ücretliler ve emekliler için çok pahalı. Ben kalabalık bir nüfus değilim ama buna rağmen bazı sıkıntılarımız oluyor. Öğrenci okutanlar için hayat çok zor. Ayrıca emeklilerin durumu içler acısı. Maaşları 15-16 bin lira, ev kiraları 20-25 bin lira. Böyle bir dönemde nasıl geçim sağlayacaklar? Mantar 120-130 lira, domates en az 50 lira, biber 120-130 lira. Çok zor. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Denetimlerin doğru yapılıp yapılmadığı konusunda büyük kuşkularım var. Zaten kasabın önünden geçmek cesaret işi. Balık da aynı şekilde. Bundan 15-20 yıl öncesine kadar haftada birkaç kez balık alırdık. Şu an ayda 1-2 defa ancak alabiliyoruz.''

"İki kişi yaşamamıza rağmen zorlanıyoruz"

Emekli çift Hasan Önder ve Satı Önder, “80 öncesi süper Türkiye idi. ‘Benim memurum işini bilir’ dedikten sonra bu duruma geldik. Biz iki kişi yaşıyoruz ona rağmen zorlanıyoruz” dedi.

"Makarna yiye yiye beyinler durmuş artık"

Bir esnaf, Türkiye genelini etkileyen zirai don hadisesinin de fiyatları etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Her şey alım gücünün üstünde. Bugün vatandaş et yiyemiyor, protein alamıyor. Makarna yiye yiye beyinler durmuş artık. Doğru düşünemiyorlar. Protein yok. Meyve alsa 1 kilo çilek 100 lira, 1 kilo erik 150 lira. Bir poşet sebze alsa 500 lira. Asgari ücretli ne ile alacak? Normalde 4 kişilik bir ailenin ekmeğe verdiği aylık para 3-4 bin lira. Bu sene bir de zirai don oldu iyice bitecek.''

Başka bir emekli, “Geçim zor. Emekli bir insan nasıl geçinecek? 18 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ete, balığa bakıp geçiyorum” dedi.

Alışveriş yapan bir vatandaş, “Yaprak 200 lira, mantar 100-120 lira. Aslında uygun değil ama ne yapacağız? Önceden ucuzdu” diye konuştu.

''Her gün daha da kötüye gidiyor''

Barış Binatlı, “15-20 yıl önce geçim daha iyiydi. Her gün daha da kötüye gidiyor. Vatandaş en ucuzunu ve en tazesini almak için hale geliyor. Ama yine de pahalı” diyerek dert yandı.

Başka bir vatandaş, “Alım gücü hiç yok. Eskiye nazaran alım gücü sıfır. 22 bin lira asgari ücret, 25 bin lira ev kirası” dedi. Başka bir esnaf ise, “Eskiden 2 kilo balık alırlardı şimdi yarım kilo alabiliyorlar'" değerlendirmesinde bulundu.