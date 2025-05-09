Gıda işletmelerine sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gıda işletmelerine sıkı denetim

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan yerlere yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri"6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği" çerçevesinde şehir merkezinde denetimler yaptı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market, kafe, restoran, pastane, pazar yerleri gibi yiyecek-içecek satışa yapan yerleri tek tek inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimi yapıldı. Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Gıda işletmelerine sıkı denetim

Gıda işletmelerine sıkı denetim

Gıda işletmelerine sıkı denetim

Gıda işletmelerine sıkı denetim

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