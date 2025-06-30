Gıda fiyatları koptu gidiyor: Slovenya'da yıllık enflasyon ivmelendi

Slovenya'da 2025 Haziran'ı itibarıyla yıllık enflasyon oranı, bir önceki ay kaydedilen yüzde 1,8 seviyesinden yüzde 2,2'ye yükseldi. Bu artışta, özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki keskin yükseliş belirleyici oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler kalemi, 2023 Ekim'inden bu yana en hızlı artışını kaydederek yüzde 5,5'ten yüzde 6,7'ye sıçradı. Bu durum, hane halkı bütçeleri üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor.

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ALKOLLÜ İÇECEKLER VE KONUT GİDERLERİ DE ARTTI

Enflasyondaki yükseliş, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde de kendini gösterdi. Bu kalemdeki artış yüzde 2,9'dan yüzde 4,1'e çıktı. Konut, ev ekipmanları ve süregelen daire bakımı maliyetleri de eksi yüzde 0,2'den yüzde 0,7'ye dönerek toparlanma eğilimi gösterdi. Bu veriler, tüketicilerin temel ihtiyaçlara ayırmak zorunda kaldığı harcamaların arttığını ortaya koyuyor.

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BAZI KALEMLERDE DEFLASYON DEVAM ETTİ

Öte yandan, konut ve faturalar ile ulaştırma kalemlerinde deflasyon eğilimi sürdü. Konut ve faturalar eksi yüzde 2,1'den eksi yüzde 1,5'e, ulaştırma ise eksi yüzde 1,9'dan eksi yüzde 0,3'e geriledi. Giyim ve ayakkabı yüzde 1,3'ten yüzde 0,7'ye, sağlık hizmetleri yüzde 4,3'ten yüzde 3,7'ye ve rekreasyon ve kültür yüzde 3,1'den yüzde 2,4'e gerileyerek enflasyonda yavaşlama kaydetti.

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AYLIK TÜKETİCİ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Aylık bazda ise tüketici fiyatları, bir önceki ay sıfır seviyesinde kalmasının ardından 2025 Haziran'ı itibarıyla yüzde 0,8 oranında arttı. Bu durum, enflasyonist baskıların devam ettiğini ve kısa vadede fiyat artışlarının sürebileceğini işaret ediyor. Slovenya Merkez Bankası'nın ve hükümetin enflasyonla mücadele politikaları, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek. Avrupa genelindeki enflasyonist eğilimler göz önüne alındığında, Slovenya'daki bu artışın bölgesel etkileri de olabilir.