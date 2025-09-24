Tedirgin eden açıklama: İthal etmek zorunda kalabiliriz!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, kentin içme suyunu karşılayan barajlardaki su seviyelerinin gün geçtikçe düşmesinin ve yaşanan kuraklığın, gıda sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti. Toprak, "Gıda üretiminin temelinde su var. Her ürünü bulamaz ve ithal etmek zorunda kalabiliriz. Bu nedenle başta vahşi sulamadan kurtulup, diğer sulama teknikleriyle çiftçinin bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, İzmir'de kentin içme suyunu karşılayan barajlardaki su seviyelerinin gün geçtikçe düşmesinin ve yaşanan kuraklığın gıda ile tarım sektörünü de olumsuz etkilemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toprak, gıda üretiminin temelinde su olduğunu söyledi. Su sıkıntısı nedeni ile tarım ve üretimin de değişebileceğini dile getiren Toprak, "Bu durum gıda güvenliği ile problem yaratabilir. Her ürünü bulamaz ve ithal etmek zorunda kalabiliriz.

Bu nedenle başta vahşi sulamadan kurtulup, diğer sulama teknikleriyle çiftçinin bilinçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA DAVET ÇIKARABİLİR'

Suyun israf edilmemesi gerektiğini ancak az kullanılması gerektiğinde lokantalarda ve evlerde ciddi gıda güvenliği problemleriyle karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Toprak, "Hijyen şartlarını sağlayamadığımız zaman başta gıda zehirlenmesi olmak üzere çeşitli hastalıklara da davetiye çıkartabilir.

Ayrıca özellikle suyun çok kullanıldığı mısır, yonca gibi yemlik bitkilerin, gıda ve tarım ürünlerinin üretimi azaltılabilir. Bu durum ise hayvansal üretimde yemle ilgili sıkıntıya neden olabilir.

Çözüm odaklı olabilmek adına sulama kooperatifleriyle, ziraat ve gıda mühendisleriyle birlikte çalışıp bir politika ile hareket edilmelidir.

Özellikle tarım alanlarında damla sulama başta olmak üzere yeni teknolojilerin kullanılması gerekiyor. Yurttaş olarak hijyenik konular dışında suyu idareli kullanmak gerekiyor.

"Su hayattır" diyoruz. Ancak gittikçe su fakiri ülkeler arasına giriyoruz" diye konuştu.

