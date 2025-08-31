Gıda satışı yapan işyerleri denetlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gıda satışı yapan işyerleri denetlendi

Erzurum'da gıda satışı yapan işyerlerine yönetim denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum'da gıda satışı yapan işyerlerine yönetim denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, son bir hafta içerisinde yapılan 254 denetimde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı. Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alındı.

Ayrıca tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünde olup gelen 7 başvurunun değerlendirildiği bildirildi.

Gıda satışı yapan işyerleri denetlendi

Son Haberler
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret