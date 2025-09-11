Gıda ve yem denetimlerinden tedirgin eden haber: 273 bin TL ceza!

Kaynak: İHA
Eskişehir'de gerçekleştirilen haftalık gıda ve yem denetimlerinde 273 bin 630 TL ceza kesilirken, 1 faaliyet durdurma ve 1 toplatma kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 4-10 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 293 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 21 numune alımı, 58 ithalat ve 185 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 4 idari yaptırım uygulanırken, 273 bin 630 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 1 imha kararı, 1 faaliyet durdurma ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.

