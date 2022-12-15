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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Andırın ilçelerinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 22:32
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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Onikişubat ilçesindeki Çiçek Ortaokulu ile Andırın ilçesindeki Çiçekli İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "yerli malı" etkinliğinde, evlerden getirilen pasta ve böreklerden yiyen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

İhbar üzerine okullara sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çiçek Ortaokulu'ndan 14, Çiçekli İlköğretim Okulu'ndan da 16 öğrenciyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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