Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hakkari'de okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'de okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda, öğle arası hazırlanan yemekleri yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

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