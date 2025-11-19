Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve halk arasında "mide koruyucu" olarak bilinen Proton Pompası İnhibitörlerinin (PPI), gıda zehirlenmesi vakalarında bilinçsizce kullanılmasının ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdiği bildirildi.

Yapılan son araştırmalar, mide asidini baskılayan bu ilaçların, vücudun bakterilere karşı geliştirdiği ilk ve en önemli savunma hattını kırdığını gösterdi.

Bilim insanları, mide asidini azaltan bu ilaçların ölümcül bakterilerin bağırsaklara ulaşmasına ve enfeksiyonun şiddetlenmesine zemin hazırladığını vurguladı.

"MİDE ASİDİ BİYOLOJİK BİR GÜVENLİK DUVARIDIR"

University College London Hastanesi'nden (UCLH) Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Stuart Bloom, mide asidinin gıdalarla alınan zararlı patojenleri yok etmede kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Prof. Dr. Bloom, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mide asidinin nötralize edilmesinin bakterilerin canlı kalarak ince bağırsağa geçmesine olanak tanıdığını belirtti.

Bloom, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pek çok hasta mide bulantısı veya yanma hissettiğinde hemen asit baskılayıcı ilaçlara sarılıyor. Ancak gıda zehirlenmesi durumunda bu büyük bir hatadır. Mide asidi, Salmonella, Campylobacter ve E. Coli gibi patojenleri öldüren biyolojik bir güvenlik duvarıdır. Bu duvarı ilaçla yıktığınızda, bakterilerin çoğalması ve sistemik enfeksiyona dönüşmesi için elverişli bir ortam meydana getirmiş olursunuz."

ENFEKSİYON RİSKİNİ YÜZDE 80 ARTIRIYOR

İngiliz Klinik Farmakoloji Dergisi'nde (British Journal of Clinical Pharmacology) yayımlanan kapsamlı bir araştırma, düzenli mide koruyucu kullanan bireylerin, kullanmayanlara oranla Campylobacter bakterisi kaynaklı enfeksiyonlara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayı değerlendiren İskoçya Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Thomas MacDonald, verilerin endişe verici olduğunu kaydetti.

MacDonald, asit seviyesinin düşmesinin sadece bakterilerin değil, virüslerin de hayatta kalma şansını artırdığını dile getirdi.

Prof. Dr. MacDonald, "Asitli ortamda dakikalar içinde yok olması gereken mikroorganizmalar, mide koruyucular yüzünden saatlerce canlı kalarak bağırsak florasını işgal ediyor. Bu durum, basit bir gıda zehirlenmesini hastaneye yatış gerektiren ciddi bir tabloya dönüştürebilir" şeklinde konuştu.

DOĞAL SÜRECE MÜDAHALE UYARISI

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic uzmanları da yayınladıkları raporlarda, vücudun kusma ve ishal tepkilerinin toksinleri atma yöntemi olduğunu hatırlattı.

Uzmanlar, bu süreci ilaçlarla aniden durdurmaya çalışmanın veya mide asidini baskılamanın, toksinlerin vücutta daha uzun süre kalmasına neden olduğunu aktardı.

Avrupalı otoriteler, zehirlenme belirtileri gösteren hastaların asit baskılayıcı ilaçlar yerine, sıvı ve elektrolit kaybını önlemeye odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.