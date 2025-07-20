Gidenler bulmakta zorlanıyor, sarmaşık kaplı kafe dikkat çekiyor!

Sivas'ta yaklaşık 10 yıldır hizmet veren ve dış cephesi tamamen sarmaşıklarla kaplı bir kafe, sade mimarisi ve kendine özgü doğal dokusuyla dikkat çekiyor.

"KAFENİN DIŞARIDAN ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ BİR YAPISI VAR"

Sarmaşıklarla kaplı olmasından dolayı kafenin dikkat çekici bir yapısının olduğunu belirten müşteri Zeynep Kaçer, "Nostaljik ve fotoğraf çekimine uygun, sessiz sakin, kafa dinleyeceğimiz ve oturup kitap okuyabileceğimiz bir kafe.

Bakıldığında çok dikkat çekici bir yapısı olduğu için dışarıdan çok güzel gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti. Sarmaşıklarla kaplı olması özelliğiyle aslında çok dikkat çekiyor. Biz de arkadaşlarımızla buraya gelip fotoğraflar çektik ve sohbet ettik" diye konuştu.

"BURADA KENDİMİ DOĞANIN İÇİNDE GİBİ HİSSETTİM"

Kafede kendisini doğanın içerisinde gibi hissettiğini ifade eden müşteri Buket Yanardağ, "Buraya geldik kitap okuduk. Kafenin her yerinde kitaplar var bu durum çok hoşuma gitti.

Burada fotoğraflar çekildik. Sarmaşıklarla kaplı ve burada kendimi doğanın içinde gibi hissettim. Kitap okudum, arkadaşlarımla beraber güzel zaman geçirerek sohbet ettik, bol bol da fotoğraf çekildik" dedi.