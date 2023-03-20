Gıdı nasıl eritilir?

Deoksikolik asit adı verilen bir maddenin ameliyatsız şekilde gıdıya enjeksiyonu, ameliyatsız gıdı eritme için yeterli olur; fakat bu işlem bir seanstan daha uzun sürer. Bu madde yağ hücrelerinin yıkılarak vücuda karışmasını sağlar. Her mezoterapi seansı 15 dk kadar sürer. Belirli aralıklarla gerçekleştirilen seanslar sonucunda istenilen görüntü elde edilebilir. Ortalama 4-8 hafta sürebilen bu tedavi sonucunda kalıcı bir sonuç elde edilir.

Bu yöntem özellikle çene hattını inceltmek isteyen, gıdı bölgesi yağlanması olan kişiler için uygundur; fakat yaşa ya da aşırı kilo alıp vermeye bağlı olarak gelişen gıdı derisinin sarkması problemine yardımcı olan bir tedavi değildir. Her seans sonrası hafif şişlikler meydana gelebileceği gibi eriyen yağların yerine tekrar yenileri oluşmaz. Özellikle obezite hastalarında mezoterapi ile gıdı azalması beklemek doğru değildir.

GIDI İÇİN LİPOSUCTİON NASIL YAPILIR?

Kısa süren bir işlem olan bu liposuction çeşidi için öncelikle kişinin doktor tarafından uygun bulunması gerekir. Kişi işlem için uygun bir adaysa prosedüre başlanabilir. Cerrahi işlem için öncelikle kişiye anestezik madde verilir. Sonrasında çene altına ya da kulak memesi arkasına bir ya da birkaç kesik atılır. Bu kesiklerden bölgeye kanül adı verilen ince bir tüp yerleştirilir. Kanül tüpünün diğer ucu vakumlu bir cihaza bağlıdır.

Cerrah tarafından hareket ettirilen kanül yağ tabakasını parçalayarak vakumla çekilmesini sağlar. Bu işlem ile yağ tabaka alınırken çene altı şekillenir. İşlem bitiminde kesiler dikiş ile kapatılır. Ameliyat sonrası hafif morarmalar ve ağrı hissedilmesi normaldir. Bu durum burun estetiği (rinoplasti) operasyonları dahil pek çok cerrahi müdahaleden sonra kendini gösterebilir.

Hafif morluk, kızarma ve ağrılar geçicidir. Oluşabilecek sorunlar hakkında kişiye doktor tarafından bilgi verilirken gerek görülürse taburculuk öncesi ilaç reçete edilebilir. İşlemden sonraki dönemde günlük hayata dönüldüğünde birkaç hafta süreyle çene sıkıştıran giysilerden ve aksesuarlardan uzak kalmak gerekir. Bu süreçte aynı zamanda egzersizlere de boyun kaslarını etkileyebileceği için ara vermek doğru olur.

Estetik bir görüntü için tercih edilen ve çene altındaki yağların alındığı gıdı aldırma işlemleri farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Eğer gıdı ameliyatı yaptırmak istiyorsanız ya da bu işlemler hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman doktor kadrosu bulunan bir sağlık kurumuna danışmak faydalı olabilir. Fakat işlemler öncesi mutlaka doktorun konudaki uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olunmalı ve gıdı aldırma şekli iyi belirlenmelidir.