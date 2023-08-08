Gıdı estetiği

Derin yağlanma, gıdı bölgesinde bulunan plastyma kasının da altında oluyor. Bu yağ kütlesini aslında plastyma kası taşımakta zorlandığı için, zamanla bu kas aşağı doğru gevşer. Bu da dışarıdan, gıdı problemi olarak görünüyor. Yani, platysma kası gerildiğinde bu problem ortadan kalkar. Çünkü, çok kilolu olmayan hastanın gıdı bölgesinde aslında çok fazla yağ bulunmamaktadır. Liposuction kanülü, hem karın hem de diğer bölgelerde

Genellikle, gıdı sarkması boyun bölgesindeki plastyma kasının gevşemesi ile alakalı. Bunun dışında, yüz bölgesindeki iskelet küçüldüğü için, üzerindeki deri ona iki beden büyük gelmeye başlıyor. 40 yaş civarındaki hastalarda yaştan ötürü deri fazlası pek olmuyor.

Boyun bölgesinde hem yüzeyel hem de derin olmak üzere iki farklı yağlanma söz konusu. Eğer hasta kiloluysa, boyun ve gıdı bölgesinde yüzeyel yağ mevcut. Fakat, çok kilolu değilse, o zaman derin yağlanma sorunu ile karşı karşıyayız demek.

Gıdı problemini aslında sadece bu problem değil, farklı farklı bir sürü dinamik oluşturur. Bunun nedeni, çene, çene hattı, boyun ve gıdının birbirinden ayrılmaması ve birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden kaynaklanıyor. Çünkü, bu 4 bölge aslında, aynı resmin bir parçası. Yani maalesef, sadece gıdı bölgesinden yağı alarak bu durumu düzeltemiyoruz.

SARKMALAR NASIL ÖNLENİR?

Smas, cildin hemen altında cilde yapışık olan ama yumuşak dokunun bütün gerginliğini sağlayan ve yükünü taşıyan kısmen yüz kaslarından, kısmen aradaki bağlardan(ligament vs.) , kısmen de yağ dokusundan oluşan bir tabakadır. Derindeki sinirlerin olduğu katmanla, derinin arasındaki bir tabaka. Yükü SMAS tabakası taşıdığı için germen gereken yapı SMAS’ın ta kendisi. SMAS gerildiği için üzerindeki cildide geriyor böylelikle, cilt yenilenmiş oluyor ve pırıl pırıl gözüküyor. Boyuna geldiğinde, platysma ismini alan bir kasla devam eder. Plastyma kasının altında da plastyma kasının üstünde, derinin hemen altında da bir yağ dokusu vardır.

Ben boynuma liposuction yaptırmak istiyorum diyen bir hastada, liposuction kanülünü tıpkı karın bölgesinde olduğu gibi sadece yüzeysel bir alana uygulayabiliyoruz. Yani, plastyma kasının üstüne. Eğer kilolu bir hasta değilseniz, zaten plastymanın üzerinde cildin hemen altında bulunan yağ miktarı çok fazla değildir. O kadar az bir yağ kütlesi aslında sizin şikayet edeceğiniz bir miktar değildir. Esas şikayetçi olduğunuz fazlalık plastyma kasının altındadır.

Plastyma üstü yağ mikatrının az olduğu bir senaryoda, hastaya liposuction uyguladığımızda, ince bir tabaka olduğundan ötürü, yer yer bu yağı alabileceğiz ama yer yer kalacak. Bu yağ tabakası cilde yapışık olduğu için, yani derinin hemen altında olduğu için, alınan ve alınamayan kısımlar arasındaki fark dışarıdan gözükecek ve ciltte dalgalanmalar yaratacak. Ayrıca, bu bölgedeki azıcık yağı çıkarmak için uğraşırken, platysma kasının zorlayıp parçalayacağız. Plastyma, boyundaki destek mekanizmasını oluşturduğu için, plastyma kasını bozmak demek, ciltte sarkma ve bozukluklara sebep olmak demek.

Eğer kilolu bir hastaysanız, cilt altı katmandaki yağı alabiliriz. Yani, jawline hattının hemen altındaki yağı alıp, jawline bölgesine vererek o bölgede bir belirginlik yaratabiliriz, çünkü plastyma kası üzerindeki yağ miktarı, hasta kilolu olduğu bir durumda, fark yaratacak miktarda. Bu tedaviyi, aslında asıl boyunda yapılacak işi güzelleştiren bir yan tedavi olarak algılamak daha doğru olacaktır.

Yani, özet olarak, ameliyatsız teknikler kabaca genele vurduğumuzda, pek de iyi sonuçlar vermez. Gerçekten, plastyma kasını gerdiğimizde ve plastyma kasının altındaki esas yağ fazlalığını aldığımızda, işte o zaman gerçek değişimi görebiliriz. İşte plastyma kasını açıp, altındaki gerçek yağ fazlalığını alıp, plastyma kasını gerdiğimiz operasyonun adı mini boyun germe olarak geçmektedir. Tıptaki adı ise; Corset Platysmaplasty’dir.

Gerçek bir sarkıklığın tedavisi, asla liposuction değildir. Sarkıklık, derinin bol geldiği durumlara denir, ve burada yapmamız gereken o fazla cildi germektir. Eğer, içerideki fazlalık sadece yağ kaynaklı olsaydı, elbette sadece yağı alırdık ama buradaki durum deri+yağdan kaynaklanıyor. Bu sebeple, cildi germeden iyi bir sonuç elde etmemiz imkansız.

Belki, liposuction operasyonundan daha kapsamlı bir tedavi gerçekleştirmek sizi korkutabilir. Fakat, uygulanacak kesi 3cm’i geçmeyecektir. Operasyon yaklaşık 2 saat civarındadır. Sonrası, pek ağrılı değildir. Kalıcı bir operasyondur. Tabii ki, operasyon sonrasında 1 aya kadar şişlikler devam eder. Operasyon sonrası birinci ayın bitiminde, yavaş yavaş şişlikler azalmaya başlayacaktır. Üçüncü aydan sonra sonuçları görmeye başlayabileceğiz.