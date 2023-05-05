Çene altı sarkması olarak da bilinen gıdı pek çok insanın vücudunda rahatsız olduğu bölgelerden biridir. Gıdısından memnun olmayan kişiler gıdı görünümünü azaltmak veya yok etmek için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Peki, gıdık nasıl gider? Gıdık nasıl yok edilir?

Gıdı birçok kişinin rahatsız olmasına neden olan bir durumdur. Bu nedenle gıdığı olan insanlar bundan nasıl kurtulabileceklerini merak etmekte ve internette araştırmaktadır. Gıdık, çene altı sarkması olarak da bilinen bir sağlık problemidir ve genelde fazla kilolardan kaynaklanır. Peki, gıdı görünümü nasıl azaltılır?

GIDIK NASIL GİDER?

Gıdı, birçok kişinin görünümünü etkileyen bir durumdur ve rahatsızlık verebilir. Genelde fazla kilolardan kaynaklansa da farklı genetik sorunlardan ya da sağlık problemlerinden dolayı da kişilerde gıdık olabilir. Kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin ortak sıkıntılarından biri olan gıdı can sıkıcı bir hal alabilir. Bu nedenle çoğu kişi gıdıdan nasıl kurtulabileceğini merak ederek araştırmaya başlar.

Gıdı kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin başına gelebilecek bir sağlık problemidir. Gıdının yok edilmesi için öncelikle fazla kilolardan kurtulmak gerekmektedir.

Gıdıdan kurtulmak için ameliyat olmak bir seçenek olsa da bazı kişiler ameliyat olmak istemez ve bundan doğal yöntemler ile kurtulmak ister. Gıdıklarını eritmek isteyen kişilerin düzenli bir şekilde gıdık eritme egzersizlerini yapmaları gerekir.

Ameliyat her ne kadar daha kısa ve garanti bir yöntem olsa da uzun vadede egzersizlerle de gıdık görünümünden kurtulmak mümkündür. Gıdık egzersizleri özellikle de gıdı bölgesindeki sarkmaları engellediği için düzenli bir şekilde yapılması halinde bu görünümden kurtulabilirsiniz.

GIDIK NASIL YOK EDİLİR?

Gıdık, insanların görünüşlerini etkilediği için rahatsızlık verebilir. Ameliyat gıdık görünümden kurtulmak için bir yöntemdir fakat ameliyattan korkan ya da ameliyat olmak istemeyen kişiler de neler yapması gerektiğini merak ederler.

Gıdıdan kısa sürede kurtulmak için bazı doğal yöntemler de mevcuttur. Düzenli olarak gıdı egzersizleri yapmak o sarkmaların önüne geçer ve gıdının azalmasını sağlar.

Gıdıyı eritmek için hareketlere öncelikle kas ısıtma hareketleri ile başlamak gerekir. Bunun için alt çenenizi ileri ve geri hareket ettirebilirsiniz. Kepçe hareketi ile gıdı için önemli bir harekettir ve ağzınızı açarak alt dudağınızı alt dişlere doğru çekmelisiniz. Bu hareketin 10 kez tekrarlanması gıdının azalmasını sağlar.

Dilinizin uç kısmını burnunuza dokundurmaya çalışarak ve bunu 10 kez tekrarlayarak da gıdı görünümünden kısa sürede kurtulmanız mümkündür. Bu hareketlerin düzenli bir şekilde yapılması ve sürecin sabrederek devam ettirilmesi gerekir.

Çünkü egzersizler ile gıdık yok etmek uzun bir süreçtir ve bu nedenle de sabırlı davranılması gerekir. Eğer sabretmek istemezseniz gıdı görünümünden kurtulmak için ameliyat tercih edebilirsiniz.