Gidiş iyi bir gidiş değil!

E, ne yaparsınız kimseden izin almadan istifa mekanizması AKP’de de işlemeye başlamış demek ki!

Eskiden böyle bir şey yoktu.

Eskiden af isteme vardı, ya da partinin yetkili kurulları görevden alırdı.

Ama bugün sanırım öyle olmamış.

Ülke genelinde 8 ilde AKP il başkanı istifa kararını almışlar ve istifa etmişler.

Niye acaba?

*

AKP eski milletvekillerinden Sayın Şamil Tayyar yaptığı açıklamada:

“İstifa sayısının daha da artabileceği gözüküyor” diyor ve şöyle ekliyor:

“(…) Çünkü mevzu derin”.

*

Mevzu ne kadar derin ve nereye kadar derin mesela!

O bilinmiyor.

*

Mesela hangi illerin başkanları istifa etmişler?

Muğla…

Çanakkale…

Adıyaman…

Niğde…

Tunceli…

Bitlis…

Elâzığ…

Ordu.

*

Haberlerin bir kısmı bu şekilde durumu verirken, bir kısım haberlerde ise il başkanlarının istifa etmelerinin istendiği şeklinde.

Neden?

Başarısızlarmış çünkü.

*

Ne AKP’nin en iyi dönemlerinde mevcut il başkanlarının başarılarından dolayı AKP başarılıydı ne de 23 yıllık iktidarının sonunda o il başkanlarının başarısızlıklarından dolayı AKP bugün -anketlere yansıdığı kadarıyla- iktidarı kaybedecek noktaya geldi!

*

Bence AKP’de bir başarısızlık söz konusuysa…

Artık proje üretilemiyorsa…

Başka partilerin içişlerine karışılacak kadar ileri gidiliyorsa…

Kanımca bu anketlere yansıyan düşük sonucun nedenini il başkanlarında değil -ki daha önce de yazmıştım- öncelikle Sayın Erdoğan kendinde aramalı.

*

Neden öyle diyorum.

Artık Sayın Erdoğan iyiden iyiye yaşlandı…

Yolda yürümekte zorlanıyor.

Sonuçta insan ve sağlık sorunları yaşıyor.

*

Dün Merhum Ecevit’in de benzer durumu vardı.

O yıllarda da Ecevit’i en çok eleştiren hatta ‘Bir an önce görevi bırakmasını isteyen’ Sayın Erdoğan’ın kendisiydi.

Bugün ise aynı duruma gelen Erdoğan, eleştirdiği kişinin durumuna geldi.

Evet 23 yıllık iktidarının son 10-15 yılı maalesef her anlamda sıkıntılı.

O nedenle de bugün Sayın Erdoğan, kendini daha fazla yıpratmadan emekli olmalı, diyorum ya:

“O zaman da AKP biter.” denilecek.

Evet, doğru biter!

İnsan olarak hepimiz ölümlüyüz ve bir yerde hayatımız bitecek.

Öyle olunca da insan biraz da kendisine…

Ailesine…

Torunlarına da zaman ayırmalı.

*

Hem ne oldu ülkeyi yıllardır yöneten Adalet Partisi de bitti.

Niye bitti?

Son yıllarında tek adama -Demirel’e- endeksliydi.

Demirel gitti, Adalet Partisi bitti.

*

Anavatan Partisi de bitti.

Orada Özal tek adamdı.

*

Demokratik Sol Parti bitti.

Orada da tek adam Ecevit’ti.

*

Bugün de 23 yıllık iktidarının sonunda AKP de bitmek üzere.

Niye bitmek üzere?

Çünkü orada da tek adam var.

Erdoğan var.

*

Eğer bir parti yönetiminde ya da iktidar yönetiminde, her şey tek adamın iki dudağı arasında olup bitiyorsa, o partinin ömrü uzun olmayacağı gibi o ülkede sıkıntılar da bitmez.

Bu tek adama endeksli ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ tecrübesi göstermiştir ki bu yönetim biçimi bize göre değil.

O nedenle bir an önce laik, demokratik ve parlamenter sisteme geçilmeli.

Adalet yeniden tesis edilmeli…

Yargı bağımsız olmalı.

Ekonomi, Milli Eğitim artık bir sistem içinde yürümeli.

Vs., vs.

Aksi halde gidiş, iyi bir gidiş değil.