GİF orkestrası’ndan unutulmaz bir müzik ziyafeti: Kadınların sanatla yükselen sesi!

Kaynak: DHA
GİF orkestrası’ndan unutulmaz bir müzik ziyafeti: Kadınların sanatla yükselen sesi!

Genç kadınların sanatla gelişimini desteklemek için Güzel İşler Fabrikası bünyesinde kurulan GİF Orkestrası, Konya’da unutulmaz bir konsere hazırlanıyor.

Sanata, topluma ve birlikte üretme gücüne inanan bu özel topluluk, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda Konya’daki sanatseverlerle buluşacak.

Tamamı kadınlardan oluşan bu benzersiz orkestra, gelenekten esinlenen ve modern yorumlarla zenginleşen repertuarıyla öne çıkıyor. Anadolu’nun derin ruhunu yansıtan ezgilerden seçkin klasik eserlere uzanan geniş müzik yelpazesiyle GİF Orkestrası, dinleyicilerin hem kalbine hem zihnine hitap ediyor.

4 Mayıs’ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahne alan orkestra, büyük ilgi görmüş, kapalı gişe konseri dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Topluluk, şimdi Konya’dan sesini yükseltmeye hazırlanıyor.

Konser, sadece kadın izleyicilere özel ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek.

GİF orkestrası’ndan unutulmaz bir müzik ziyafeti: Kadınların sanatla yükselen sesi!

GİF orkestrası’ndan unutulmaz bir müzik ziyafeti: Kadınların sanatla yükselen sesi!

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