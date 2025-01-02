Gift Orban’ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig kulüplerinin listesindeydi

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Gift Orban’ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig kulüplerinin listesindeydi

Süper Lig’de Trabzonspor ve Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Gift Orban’ın yeni takımı belli oldu. Lyon forması giyen oyuncunun Almanya yolcusu olduğu öğrenildi.

Gift Orban, son dönemde Türkiye'deki kulüplerin de ilgisine mazhar olmuştu. Transferi için bir çok kulüple adı anılan oyuncuda sona gelindi. Fransa ekibi Lyon, oyuncusu için anlaşmayı tamamladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Lyon, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim ile transfer için anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan detaya göre, oyuncu tarafının da anlaşma sağlaması sonrası resmi sürece geçilecek.

Gift Orban, sadece 5 maçta forma giyere 2 gol kaydetti. 22 yaşındaki forvet, Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmıştı.

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