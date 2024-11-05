Gigi Hadid sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

29 yaşındaki ünlü model Gigi Hadid, 4 yaşındaki kızı Khai ile geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaşarak sosyal medyada yankı uyandırdı. Hadid, eski partneri Zayn Malik ile olan kızını Disney tema parkında görüntüledi. Renkli paylaşımlarında, Khai’nin pembe elbisesi ve Minnie Mouse saç bandıyla annesine sarıldığı görülüyor. Bu samimi fotoğraflar, Hadid'in hayranları arasında ilgiyle karşılandı.

Khai, ayrıca annesiyle birlikte bir rollercoaster'da otururken ve Mickey Mouse’a sarılırken de görüldü. Disney parkındaki neşeli anların yanı sıra Hadid, kızının Cadılar Bayramı kostümüyle çekilen diğer kareleri de paylaştı. Bu fotoğraflarda Khai’nin iskelet kostümü giymesi ve renkli bir polarla dışarıda yürümesi takipçilerine eğlenceli anlar sundu. Paylaşımlar arasında ayrıca Hadid’in Victoria’s Secret defilesi için kuliste çekilmiş kareleri ve sonbahar ağaçlarının altında dinlenirken görüntüleri de yer aldı.

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Cadılar Bayramı Kutlaması ve Khai'nin Etkinlikleri

Hadid’in Cadılar Bayramı kutlamaları yalnızca Disney parkıyla sınırlı kalmadı. Gigi, Khai’nin arkadaşlarıyla yaptığı Cadılar Bayramı kutlamaları, kabak süslemeleri ve şeker toplama etkinliklerinden bazı kareleri de paylaştı. Kızı için “Ekim bize çok iyi davrandı ???? Büyük hayranlar! ????” notunu düşen ünlü model, Khai ile geçirdiği sonbahar aylarının tadını çıkardığını belirtti. Bu paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Gigi Hadid, 4 yaşındaki kızının özel anlarını nadiren paylaşan bir anne olarak biliniyor. Son olarak Ekim başında Khai’nin “Cadılar Bayramı iksiri” hazırlarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, bu kareye “Hafta sonu. İksir vakti.” notunu düşmüştü.

Doğum Günü Kutlamaları

Hadid, geçtiğimiz Eylül ayında Khai’nin 4. yaşını da sosyal medyada kutladı. Doğum gününe özel olarak parkta salıncakta oturan Khai'nin videosunu ve kahvaltıda pasta yediği anları paylaşan Hadid, “4 yıl seninle. Mutlu yıllar, annesinin meleği!” ifadesini kullanarak kızına olan sevgisini dile getirdi.

Baba Zayn Malik de kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamış ve Khai ile olan bağını duygusal bir mesajla anlatmıştı. Malik, “Hayatımın en önemli insanı, seni kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Yanında geçirdiğim her saniye için minnettarım” diyerek kızına olan sevgisini dile getirdi.