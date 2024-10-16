Gigi Hadid'den Taylor Swift'e gönderme

Ünlü model Gigi Hadid, 2024 Victoria’s Secret defilesine damga vurdu. 15 Ekim’de gerçekleşen defilede, Hadid, 2018’den bu yana ilk kez Victoria’s Secret podyumuna geri döndü. 29 yaşındaki model, pembe ipek bir tulum ve gösterişli kanatlarla podyuma çıktı. Defile boyunca Taylor Swift’in "Eras Tour" pozunu taklit eden Hadid, Swift’in ünlü el hareketini yaparak dikkat çekti.

Hadid, podyumda yürürken Swift’in ünlü el sallama hareketini sergiledi. Podyumun sonuna geldiğinde ise Swift’in turnesinde sıklıkla kullandığı, elini havaya kaldırdığı ve bileğini hafifçe gökyüzüne çevirdiği pozu verdi. Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, bu hareketi dünya turnesinde birçok kez yapmış ve hayranlarına "kalp elleri" ile jestler de sunmuştu. Hadid, defile öncesinde verdiği bir röportajda, Swift’in defileye katılamayacağını bildiğini, ancak onu evden desteklediğini hissettiğini söyledi.

TAYLOR SWİFT'İN GİGİ HADİD’E DESTEĞİ

Hadid, Victoria's Secret defilesi öncesinde yaptığı açıklamada, yakın arkadaşı Taylor Swift'in ona podyum için bazı tüyolar verdiğini belirtti. Swift'in turne provalarından birinde, ünlü pop yıldızının kendisine birkaç ipucu verdiğini söyleyen Hadid, "Taylor bana, 'Sana nasıl yapıldığını göstereceğim' dedi ve bu gece podyumda kullandım," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hadid, Swift ve NFL oyuncusu sevgilisi Travis Kelce'nin büyük olasılıkla birlikte vakit geçirdiklerini ve Swift'in onu evden desteklediğini düşündüğünü ekledi.