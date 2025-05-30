Gigi ve Bella sır gibi sakladıkları gerçeği dünya basınına açıkladı

Son yıllarda moda dünyasında yaşam tarzları ve stilleri ile sıklıkla adından söz ettiren Gigi ve Bella Hadid başarılı kariyerleri, ve özel hayatlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor.

30 yaşındaki Gigi 28 yaşındaki Bella Daily Mail ile gerçekleştirdikleri röportajda üvey kardeşleri olduğunu dünya basınına açıkladı.

Yaşanan bu gelişme sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı

Ünlü modeller, "Babamız 20 yıl önce annemizle boşanmanın ardından, emlakçı Teri Hatfield Dull ile hamilelikle sonuçlanan kısa bir ilişki yaşadı. Bu birliktelikten kardeşimiz Aydan Nix dünyaya geldi" dedi.



Öte yandan iki kız kardeş, Aydan Nix’in yakın zamana kadar Mohamed’in babası olduğunu bilmediğini, babası olduğunu düşündüğü bir adamla birlikte büyüdüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Aydan, Florida’da doğdu ve orada yetişti. 19 yaşındayken üvey babasını aniden vefat edene kadar, babası olarak tanıdığı adamla birlikte yaşadı."